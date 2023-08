In casa Juventus si continua a parlare del trasferimento di Bonucci. Il difensore bianconero è finito sul mercato anche se non riesce a trovare una sistemazione visto l’alto ingaggio, anche se in queste ore c’è una nuova possibilità.

Tramite il proprio account Twitter infatti, Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha confermato l’affare: “Bonucci-Ajax più di una suggestione. Entrambe le parti aprono alla trattativa. Previsto nei prossimi giorni un contatto ufficiale. Juventus in attesa”.