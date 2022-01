Calciomercato Juventus, cessione a un passo: Cherubini ci pensa

Allegri l’ha ribadito ieri in conferenza stampa, la Juventus farà poco sul mercato, visto che il mercato di riparazione è sempre difficile e le difficoltà economiche sono tante. In attesa di un nuovo centrocampista, l’allenatore toscano ha confermato Morata in attacco, aspettando perché no una possibile alternativa a lui e Kean anche se prima servirà cedere.

Il primo nella lista delle cessioni del ds Cherubini è Ramsey. Il centrocampista gallese vorrebbe ritornare in Premier League visto che Newcastle, West Ham ed Everton sono interessate a lui, anche se l’alto ingaggio del giocatore frena la trattativa. Questa è solamente una delle cessioni che farà il club bianconero visto che restano da cedere anche Rugani, Arthur e Rabiot. Da valutare poi sempre i rinnovi di Bernardeschi e Dybala, con Cherubini che dovrà ricorrere agli straordinari.