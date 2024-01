Calciomercato Juventus, diversi club su Miretti: Giuntoli valuta la strada migliore

Il centrocampista può finire in prestito per la seconda parte di stagione

Archiviata la vittoria nettissima con la Salernitana, è tempo di tornare a pensare al mercato. La Juve ha la coperta corta in mezzo al campo e resterà da capire che centrocampista arriverà e soprattutto se arriverà. Intanto, però, Fabio Miretti piace molto ad alcuni club di Serie A e non è escluso che possa fare 6 mesi in prestito lontano da Torino.

Miretti verso il prestito

Giuntoli sarebbe contento di poter mandare in prestito il classe 2003 ma c’è da capire la soluzione migliore. Sul ragazzo c’è il forte interesse di Monza, Sassuolo, Salernitana e Udinese. Nel caso Miretti dovesse andare in prestito, è probabile che i bianconeri terranno sempre più in pianta stabile in prima squadra Nonge dopo il debutto di ieri.