Calciomercato Juventus, si tenta il colpo Tiago Djalò | Che sgarbo all’Inter!

Ad un passo dall’Inter, il futuro di Tiago Djalò ora potrebbe tingersi di bianconero. Il calciatore del Lille, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è da sempre un pallino di Ausilio e Marotta, che vorrebbero per completare il tris di acquisti con Zielinski e Taremi anche se nelle ultime ore si è fatta viva di nuovo la Juventus, pronta a beffare l’Inter con un’offerta al club francese per acquistare il calciatore già a gennaio. I bianconeri tentano il colpo, vedremo se nelle prossime ore ci sarà un rilancio dell’Inter.