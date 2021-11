Calciomercato Juventus, duello inglese per Kulusevski

Sullo svedese ci sarebbero Arsenal e Tottenham

Dopo essere stato la rivelazione del campionato di due anni fa, e dopo aver fatto il grande salto alla Juventus, Dejan Kulusevski non ha confermato gli standard di rendimento che aveva fatto vedere al Parma e così il suo rendimento è stato discontinuo. Colpa anche del progetto tecnico della Juve, certo, che ha avuto alti e bassi nell’ultimo biennio e che è stato deleterio per il suo percorso di crescita; di conseguenza il futuro di Kulusevski potrebbe non essere più a tinte bianconere.

Gli estimatori per il giovane svedese non mancano di certo. In particolare, stando a quello che riporta Sky Sport, ci sarebbero almeno due club inglesi pronti a trattare con la Vecchia Signora: l’Arsenal di Arteta e il nuovo Tottenham di Antonio Conte. Queste due squadre potrebbero anche presentare un’offerta nel prossimo mercato di gennaio.