Calciomercato Juventus, Giuntoli a Londra | L’obiettivo è chiudere due operazioni

La Juventus è entrata nel vivo del mercato sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni, e proprio per questo motivo Cristiano Giuntoli nei prossimi giorni volerà a Londra per discutere di due operazioni di mercato molto delicate.

Calciomercato Juventus, Giuntoli a Londra per Castagne e Lukaku

Come riportato dalla Stampa, Cristiano Giuntoli si sposterà in Inghilterra per incontrare il Chelsea ed il Leicester. Le intenzioni del dirigente bianconero sono capire meglio dettagli e cifre di Romelu Lukaku ma anche di Timothy Castagne. Il Chelsea per il cartellino di Big Rom chiede 40 milioni cash, mentre la Juventus nel caso vorrebbe un iniziale prestito con opzione di acquisto. Successivamente ci sarà l’incontro con le Foxes: col Leicester Giuntoli cercherà di capire i contorni economici riguardanti il cartellino dell’ex Atalanta.