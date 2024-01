Calciomercato Juventus, Giuntoli punta al rinnovo di Rabiot | La situazione

Calciomercato.it riporta che Giuntoli vorrebbe offrire a Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, un rinnovo triennale o quadriennale per spalmare un po’ gli 8 milioni di euro a stagione richiesti dalla madre, l’agente Veronique. Le sensazioni sembrano positive in quanto, la Juventus dovrebbe qualificarsi in Champions League e il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe restare in panchina.

Il pensiero di Rabiot

Il francese si fida della dirigenza e dello spogliatoio della Juve ed è il primo a parlare apertamente di scudetto. È un segreto aperto che Rabiot sia uno dei principali obiettivi del dt e del ds bianconeri, Giuntoli e Manna. Il problema è che l’agente del ragazzo, la madre, Madame Veronique, ha promesso di parlargli di nuovo in primavera. Una tempistica che, rischia di attirare l’attenzione sul numero 25 bianconero di altri top club europei come il Manchester United, che è già stato respinto nell’ultima occasione.