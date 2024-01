Calciomercato Juventus, il centrocampista via in prestito: un ex club ci riprova

La Juventus valuta possibili prestiti di giocatori che stanno trovando meno spazio per via delle meno partite giocate dai bianconeri con la mancanza dell’Europa. Tra questi c’è Nicolussi Caviglia che quando chiamato in causa ha sempre fornito prestazioni di ottimo livello.

Giuntoli riflette sul prestito di Nicolussi

Sul giocatore c’è forte l’interesse della Salernitana. Si tratterebbe di un ritorno per Nicolussi che ha fatto una buona stagione tra le mura dell’Arechi nella passata. Cristiano Giuntoli sta pensando se mandare in prestito il classe 2000 per il semplice motivo che la Juventus ha la coperta corta in mezzo al campo e tenterà un acquisto in questa sessione di mercato.