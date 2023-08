Calciomercato Juventus, incontro col Frosinone per Kaio Jorge | Accordo vicino

Meno 14 non sono i gradi in meno rispetto allo scorso luglio, ma sono i giorni che mancano alla chiusura del calciomercato. Se alcune trattative sono state celeri altre un po’ meno. Uno di questi casi sembrerebbe essere il dialogo fra Juventus e Frosinone per Kaio Jorge.

Calciomercato Juventus, dopo Barrenechea anche Jorge

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Frosinone sembrerebbe non voler togliere gli occhi da casa Juventus. Infatti dopo Enzo Barrenechea, il club di Viale Olimpia, avrebbe avviato il dialogo con il club torinese per Kaio Jorge. In queste ore le due parti starebbero valutando l’eventuale fattibilità della trattativa. Molto probabilmente, l’attaccante brasiliano sarà ceduto in prestito per permettergli di ritrovare la condizione dopo il lungo stop causato dall’infortunio.