Calciomercato Juventus, individuato il vice Szczesny

La prudenza non è mai troppa e in tal senso la Juventus sta già pianificando alcuni colpi nell’eventualità si verifichino determinati eventi. Nella prossima stagione i bianconeri dovranno riscattarsi da un’annata abbastanza fallimentari che vuoi per vicende giudiziarie e vuoi per determinati investimenti che non hanno portato i frutti sperati, non ha reso possibile farla competere ai livelli che le appartengono. In questi giorni sono tante le indiscrezioni che si susseguono, così come i nomi che vengono accostati alla vecchia signora ma ultimamente a destare particolare attenzione è il discorso portieri.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri sulle sue tracce

Szczesny, perno imprescindibile della squadra guidata da mister Allegri continuerà ad essere il primo portiere mentre Mattia Perin, con ogni probabilità sarà destinato a lasciare Torino. Sulle sue tracce infatti ci starebbero i turchi del Fenerbahce. Qualora tale circostanza trovasse poi una reale fattibilità, i bianconeri avrebbero già individuato il suo sostituto, vale a dire Audero. Il portiere doriano però, è corteggiato anche da Lazio, Fiorentina ed Inter ma il suo passato nelle giovanili della Juventus, potrebbe giocare a favore proprio dei bianconeri. L’altra opzione invece resta sempre Carnesecchi, estremo difensore della Cremonese. Più giovane dell’argentino e forse più utile se si vorrà intraprendere un percorso di crescita progettuale comune.