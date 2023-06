Calciomercato Juventus, la posizione dei bianconeri sull’operazione Zaniolo

Le dichiarazioni d’amore di Zaniolo verso la Juventus sono state una evidente richiesta di trasferimento in questa sessione di mercato. L’ex Roma ha confermato di trovarsi bene al Galatasaray, ma che un’eventuale offerta dalla Serie A e in particolare dai bianconeri di cui è tifoso, lo spingerebbe a lasciare la Turchia.

Calciomercato Juventus, i bianconeri non considerano Zaniolo una priorità

Come riportato da calciomercato.com però, al momento Zaniolo non sarebbe un nome caldo in entrata per la Juventus. Non ci sono stati contatti col Galatasaray e sono ancora troppi i dubbi sul fronte Zaniolo nelle valutazioni del club bianconero, da quelli riferiti allo storico infortuni passando per una gestione piuttosto complicata. La Juventus potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi Zaniolo solo come un’opportunità, magari in prestito e dopo alcune uscite.