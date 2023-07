Calciomercato Juventus: la Vecchia Signora ammalia Berardi

Mimmo Berardi potrebbe rappresentare il dopo Di Maria

Tutte le strade portano a Sassuolo, o meglio a Mimmo Berardi che finalmente dopo anni di ammiccamenti potrebbe essere ammaliato dalla Vecchia Signora. Già nella scorsa stagione l’ex diesse bianconero Cherubini aveva pensato a Berardi, per poi virare netto su Di Maria, ma anche Giuntoli è da tempo sulle tracce dell’attaccante neroverde.

La Gazzetta di questa mattina punta forte su Berardi, ed il 28enne giocatore del Sassuolo potrebbe avere finalmente una squadra in cui vincere, anche se in Emilia-Romagna è diventato grande pensando alle sue stagione con Di Francesco e De Zerbi allenatore, con l’Europa raggiunta a suon di gol e l’ultima stagione in cui è stato determinante più di una volta alle dipendenze di Dionisi. Allegri ritroverebbe Mimmo dopo 15 anni, in quella stagione il Sassuolo era al Max con la promozione dalla C alla B e con Berardi