Calciomercato Juventus, l’attaccante si allena e aspetta i bianconeri | Le ultime

Calciomercato Juventus, Lukaku si allena e aspetta

Tornato nelle scorse ore a Londra, Romelu Lukaku torna ad allenarsi a Cobham, centro sportivo di allenamento del Chelsea. Il calciatore belga si allenerà in Inghilterra, nonostante la squadra sia partita per la tournée negli Stati Uniti, attendendo novità riguardanti il proprio futuro, come riferito dal quotidiano The Athletic. Con il ritorno all’Inter naufragato negli scorsi giorni, Big Rom attenderà la Juventus, sua destinazione preferita.

Lukaku, niente tournée americana con il Chelsea

L’esclusione dalla lista dei convocati per la tournée statunitense del Chelsea – dove, invece, è presente un altro ex Inter, Cesare Casadei – ha ribadito, ancora una volta, la posizione del club londinese, che vede lontano il belga lontano dal progetto. Lukaku aspetta un nuovo contatto, con annesso affondo decisivo, dalla Juventus, impegnata momentaneamente sul fronte cessioni, soprattutto quella Vlahovic al PSG, da cui dipenderà il suo approdo in bianconero.