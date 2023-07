ESCLUSIVA – Dalmat: “Lukaku senza rispetto. Un errore dar via Onana e punto tutto su Thuram”

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Stephane Dalmat, ex calciatore dell’Inter, è tornato a parlare dei colori nerazzurri e di Lukaku, che viaggia spedito verso la Juventus. E proprio il francese ha criticato l’atteggiamento del calciatore belga.

Dalmat: “Cuadrado grande giocatore. E sullo scudetto..”

Cosa ne pensa della questione Lukaku-Inter-Juventus? “E’ una cosa incredibile, sono deluso dal comportamento di Lukaku che ho difeso l’anno scorso e che mi piaceva come giocatore ma quello che ha fatto è incredibile e senza rispetto e se va alla Juventus potrebbe creare un problema”.

Come giudica l’acquisto di Cuadrado? “L’esterno colombiano è un grande giocatore anche se non è più giovane e può essere una buona alternativa a Dumfries ma con il passato che ha avuto con l’Inter capisco i tifosi che non lo vogliono e la società poteva prendere un altro calciatore per evitare situazioni spiacevoli”.

È stato giusto cedere Onana? Ora punterebbe su Sommer e Trubin? “Onana è un grave errore darlo via visto che avevamo uno dei migliori portieri al mondo ma posso capire la società che ha bisogno di soldi anche se sono deluso di vederlo andar via”.

Secondo lei è Morata l’attaccante giusto per sostituire Lukaku? O le piacciono i nomi di Taremi, Balogun, Sesko…

“Morata mi piace è un buon giocatore certo Lukaku è un attaccante diverso, migliore. Gli altri non li conosco molto bene”.

Le piace la campagna acquisti fino ad ora dell’Inter? Un giudizio su Thuram…..

“Sì mi piace, soprattutto con l’acquisto di Thuram ma non perché è francese ma vedrete che è un grande giocatore spero di non sbagliarmi, ma sono sicuro che sarà una grande sorpresa per i tifosi, conoscendo le qualità di questo calciatore”.

È l’Inter la favorita per lo scudetto o ci sono ancora Napoli e Milan sopra di lei?

“Dobbiamo aspettare la fine del mercato per dirlo anche se l’Inter deve completare il suo organico con qualche altro calciatore”.

Un giudizio su Rudi Garcia? “E un buon allenatore ha fatto buone cose sia in Francia che con la Roma anche se è passato del tempo, mentre ora sarà difficile sostituire Spalletti, dopo lo scudetto vinto ma staremo a vedere”.