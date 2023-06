Inter, Dalmat sicuro: “Con Thuram, Inzaghi ha una soluzione in più”

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, l‘Inter sta programmando il suo futuro: Giuseppe Marotta dovrà lavorare sodo sin da subito per consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva. Per questo motivo, dopo il mancato rinnovo di Dzeko, la squadra nerazzurra ha acquistato Marcus Thuram, fratello di Lilian, a parametro zero.

Inter, le parole di Dalmat

Per Marcus Thuram garantisce Stephane Dalmat, ex calciatore nerazzurro, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo connazionale alla redazione L’Interista: “Credo proprio che fosse l’uomo che mancava davanti all’Inter: fisico, veloce ed agile nel contropiede. Come tipo di giocatore è della stessa categoria di Leao. Dzeko è un attaccante straordinario, ma è diverso e credo che ora con Marcus Inzaghi abbia una soluzione in più”