Calciomercato Inter, il sostituto di Lukaku arriva dalla Ligue 1

Per sostituire Lukaku, l’Inter sta prendendo in considerazione diversi nomi. Tra questi spiccano centravanti esperti come Morata, Taremi e anche talenti emergenti come Beto e Balogun. Tuttavia, uno dei nomi che sta attirando l’attenzione è quello di Elye Wahi, attaccante del Montpellier e una delle sorprese del campionato francese. La notizia è stata riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter, servono 30 milioni per l’attaccante

Wahi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Montpellier e la sua crescita è stata notevole, specialmente a partire dalla stagione 2020-2021, quando ha fatto il suo esordio in campionato. In quella prima stagione ha segnato tre gol, numero che è aumentato a dieci l’anno successivo e ha raggiunto il culmine nella scorsa stagione con ben 17 reti. Il club francese è stato chiaro: per l’attaccante non accetterà offerte inferiori ai 30 milioni di euro