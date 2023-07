Calciomercato Juventus, l’esterno si avvicina: Giuntoli prepara la mossa

Calciomercato Juventus, Huijsen la carta per arrivare a Holm

Uno dei nomi che, ormai da tempo, circola in orbita Juventus è quello di Emil Holm, esterno del retrocesso Spezia. Nonostante il forte interesse dell’Atalanta per il calciatore, la società bianconera prova ad accelerare per convincere la formazione ligure a lasciar andare il proprio gioiello.

Lo Spezia, fino ad oggi, ha declinato qualsiasi offerta per l’esterno svedese, tutte ritenute non congrue al suo valore. Tuttavia, la società bianconera, secondo quanto riporta Tuttosport, avrebbe trovato una soluzione per convincere la società ligure ad accettare ponendo sul piatto – in prestito – Dean Huijsen, diciottenne della Next Gen bianconera, che piace molto a dirigenti e allenatore. Infatti, lo Spezia, alla ricerca di un difensore centrale, aveva già seguito il calciatore. La trattativa potrebbe subire risvolti interessanti nelle prossime settimane.