Calciomercato Juventus, nel mirino un centrocampista della Liga per gennaio | Il nome

Il calcio è un mondo affascinante, dove i giovani talenti emergono dall’accademia e giocano in squadre di prima fascia. Questo è il caso di Javi Guerra, prodotto delle giovanili del Villarreal che ha attirato l’attenzione di molti club da quando si è unito al Valencia nel 2019.

Calciomercato Juventus, pronti 30 milioni

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore spagnolo classe 2003, Javi Guerra piace molto alla Juventus ma in particolare a Giuntoli, che ha dichiarato che per rinforzare il centrocampo di Allegri serve un giocatore che non “metta in ombra” i principali protagonisti di questo inizio di stagione. Il Valencia valuta Guerra circa 30 milioni di euro, ma visti i buoni rapporti tra i due club non è da escludere un accordo di prestito con diritto di riscatto.