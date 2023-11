Il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli e l’assistente Giovanni Manna si stanno muovendo per le trattative di mercato. Parlando del Football Director della Juventus, la Gazzetta ha riportato: “Giuntoli insiste, abbassare i costi, prolungando i big”. Dopo aver preso accordi in merito a Fagioli, Gatti e Locatelli, adesso si sta pensando al portiere Szczesny e ai difensori Bremer e Rugani. Giuntoli e Manna vorrebbero offrire a Dušan Vlahović un contratto che sia in vigore fino all’estate del 2027.

Juventus | Il caso di Chiesa

Giuntoli e Manna hanno anche lavorato sul caso di Federico Chiesa. Si è appreso che per il numero 7 non ci sarà alcuna partenza a parametro zero. Si parla, a proposito dell’attaccante figlio d’arte, di un prolungamento dal 2025 fino al 2026, con uno stipendio invariato, dal valore di 5 milioni di euro più bonus.