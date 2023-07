Calciomercato Juventus, niente tournée per il difensore: è addio

Calciomercato Juventus, niente tournée americana per Bonucci?

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Leonardo Bonucci lontano da Torino. Le ultime notizie, riportate dal Corriere dello Sport, segnalerebbero la possibilità di una esclusione del difensore di Viterbo dalla rosa di Allegri in partenza per la tournée americana- in programma dal 22 luglio al 6 agosto – che vedrà i bianconeri affrontare Barcellona, Milan e Real Madrid. Dunque, la storia tra Leonardo Bonucci e la Juventus sembra essere giunta ai titoli di coda.

Bonucci, priorità all’Italia

Il calciatore, ormai privo della titolarità, non è più al centro del progetto bianconero. Bonucci riflette sul proprio futuro e si allontana sempre di più dalla Continassa: l’Europeo di Germania, in programma al termine della stagione che sta per prendere il via, resta la priorità del difensore, che, infatti, continua a non considerare le piste Arabia Saudita e Stati Uniti. Bonucci preferisce l’Italia, che resta la soluzione a lui gradita: nelle ultime settimane, difatti, è stato accostato alla Lazio, dove ritroverebbe Maurizio Sarri e avrebbe l’occasione di tornare giocare la Champions League, e alla Sampdoria, allenata dal suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo. Per comprendere quale sarà il futuro di Bonucci non resta che attendere gli sviluppi nelle prossime settimane.