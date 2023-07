Calciomercato Juventus, Pedullà ribadisce: “Milinkovic ha in testa i bianconeri da novembre”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, sul proprio sito web ha fatto il punto sulla situazione Milinkovic-Savic: “Il calciatore ha ricevuto un offerta dall’Arabia, che non vuole prendere in considerazione per il momento. Lui, ha in testa la Juventus da novembre. I bianconeri, proveranno a trovare la quadra per portare il sergente a Torino magari grazie al prestito di Rovella, alla cessione di Pellegrini e ad un conguaglio per attivare ad una cifra complessiva tra i 30 e 35 milioni. Palla a Lotito. Con Il Napoli non ci sono stati contatti diretti, per l’Inter la priorità era Frattesi.”

Milinkovic verso Torino

Il calciatore serbo ha da sempre espresso alla società la sua volontà di andare a giocare nella Juve. Lotito, però, continua a chiedere 40 milioni di euro.