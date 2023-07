Calciomercato Juventus, perchè Lukaku può essere un grande colpo | E su Zaniolo..

L'attaccante belga spinge per il ritorno in Italia(ma non all'Inter)

“Dobbiamo essere sinceri: se la vicenda #Lukaku fosse occorsa a #Juve o #Milan tutti avrebbero dato degli incapaci ai dirigenti dileggiandoli. Tutti tranne giornalisti e opinionisti organici ai 2 club, ovviamente. Un po’ come sta accadendo adesso a quelli organici all’#Inter. Oggettivamente, l’addio dell’#Inter a Lukaku (anzi, viceversa) crea un problema grosso al club. Col belga in forma il club avrebbe avuto il miglior reparto del torneo. Adesso dovrà affidarsi a una scommessa. Vero che Romelu non tornerà quello di 3 anni fa, ma resta uno che incide”.

Calciomercato Juventus, Milik-Lukaku davanti | Allegri gongola

Questo è quanto spiegato su Twitter da Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha fatto il punto della situazione sul caso Lukaku, che ora può finire davvero in bianconero visto che Vlahovic ha l’accordo sull’ingaggio col Psg su una base di 11 milioni di euro netti a stagione. L’attaccante belga, è una precisa richiesta di Allegri, che potrebbe ritrovarsi due attaccanti di razza come Milik e Lukaku, affiancandogli magari Federico Chiesa, che piaceva in Premier League ma che resterà in bianconero(soprattutto dopo la frenata per Zaniolo), che ora potrebbe restare in Turchia, così come Icardi.