Juventus, Paratici ha parlato con Raiola: ecco il nome sul piatto

Dalla Spagna arrivano nuove conferme sul ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Paratici e Raiola

Secondo quanto riferito da Todofichajes, Paul Pogba è il rinforzo richiesto da Andrea Pirlo per il suo centrocampo. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il ds bianconero Fabio Paratici e Mino Raiola. Le parti sembrano aver trovato un accordo, l’agente del francese spinge per il trasferimento a Torino ma è Pogba a temporeggiare.

Il ritorno a Torino non dispiace al campione del mondo in carica, in Italia si è trovato bene e in Serie A ha raggiunto la sua consacrazione. Il grande sogno, però, è quello di vestire la maglia del Real Madrid. Al momento gli spagnoli non possono permettersi un trasferimento costoso e quindi intavolare una trattiva con il Manchester United è improbabile. Un altro aspetto importante da considerare sono i cattivi rapporti tra Raiola e i dirigenti blancos; ecco perchè l’agente spinge per riportarlo alla Juventus.