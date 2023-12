La Juventus ha la forte intenzione di prolungare il contratto all’estremo difensore Wojciech Szczesny. Il portiere classe 1990 della nazionale polacca, è in forza ai bianconeri dal 2017 e il suo contratto scadrà nel giugno 2026; per questo motivo la dirigenza bianconera sta studiando un piano per un rinnovo al ribasso.

Il piano della Juve per il rinnovo di Szczesny

La Juventus sarebbe al lavoro per allungare di un anno il contratto del portiere, in scadenza nel giugno del 2026, abbassando però l’attuale ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. I buoni propositi per trovare un accordo ci sono, visto che il portiere ha espresso più volte la chiara volontà di concludere la carriera a Torino.