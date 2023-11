Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, è stato intervistato da Dazn in merito ad alcuni temi. Il classe 1995, come riporta tuttojuve.com, si è espresso così sul suo allenatore, Massimiliano Allegri:” Avevo incontrato Allegri la stagione prima di arrivare alla Juve ed è lui che mi ha voluto qui, ma quando ho firmato, lui è andato via. Quando ci siamo ritrovati c’è stato fin da subito feeling. Conosco la mentalità del mister, so cosa vuole da noi e il suo approccio vincente che condivido. Abbiamo parlato tanto durante la stagione e mi manda spesso anche dei messaggi… E lo fa pure quando sono in vacanza! Quando il mister negli ultimi minuti si arrabbia non possiamo non vederlo dal campo, ma anche questo aspetto di Allegri è positivo: vive le partite appieno e vuole rimanere in partita fino alla fine“.

Le parole del francese sul rinnovo e la fascia da capitano

L’ex Psg ha poi commentato la possibilità di rinnovo e l’importanza di indossare la fascia da capitano:” Sono contento di portare la fascia di capitano soprattutto pensando alla storia di questo club. Il rinnovo? Ne parleremo più avanti“. Sulle squalifiche dei suoi compagni di squadra Paul Pogba e Nicolò Fagioli, il francese si è espresso così:” In questi casi non è mai semplice, sono giocatori forti che possono darci una mano ed è difficile non averli in campo. Paul è molto importante per la squadra, ha esperienza e dà entusiasmo, Fagioli si allena molto, ma è sempre difficile“.