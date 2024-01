Calciomercato Juventus, un club di Premier League ci prova per Ederson | La situazione

La Juventus ha deciso di non aspettare la prossima estate per rinforzare il proprio centrocampo. Giuntoli e Manna hanno individuato in Ederson dell’Atalanta e Samardzic dell’Udinese i principali obiettivi per rendere più competitiva la rosa di Allegri.

Un altro club piomba su Ederson

Per portare il serbo a Torino si valuta un’operazione in prestito con obbligo di riscatto mentre per Ederson la situazione risulta essere più complicata perché al momento l’Atalanta lo considera incedibile. Tuttavia, come riporta Tuttoatalanta.com, nelle ultime ore il Newcastle ha chiesto informazioni per il calciatore brasiliano della Dea. Il club inglese sarebbe pronto a fare un’offerta alla società nerazzurra che però attualmente resta convinta di non privarsi del ventiquattrenne brasiliano in questa sessione di mercato. In alternativa, alla Vecchia Signora piace anche Orel Mangala, classe 1998 del Nottingham Forest.