Calciomercato Juventus, non solo Samardzic: Giuntoli pensa al colpo a sorpresa

La Juve vuole Lazar Samardzic e non solo. Giuntoli ha ribadito ieri nel pre-partita della sfida col Frosinone: “In questo momento siamo contenti della rosa che abbiamo. Stiamo facendo cose straordinarie, non abbiamo esigenze particolari. Ci guardiamo intorno in attesa di occasioni dal punto di vista economico e tecnico, ma evidentemente ancora non ci sono state”. È logico però che un centrocampista i bianconeri proveranno già a prenderlo in questa sessione di mercato.

La Juve bussa alla porta dell’Atalanta

Come riferito da Sky Sport, il nuovo obbiettivo della Juventus per gennaio è Ederson dell’Atalanta. Il centrocampista piace molto ad Allegri ma i bergamaschi non considerano il classe ’99 cedibile. Inoltre, Gianluca Di Marzio riferisce come Giuntoli e Manna stiano provando ad anticipare il colpo Samardzic con l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.