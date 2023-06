Calciomercato Juventus, un top player vicino al rinnovo: i dettagli

La Juventus, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per via della penalizzazione inflittagli, sta preparando la prossima stagione: il primo acquisto è quello di Arkadiusz Milik, il quale ha forzato la mano con il Marsiglia per tornare in bianconero. Uno dei reparti su cui i dirigenti di Madama stanno lavorando è quello dele centrocampo, dove un top player potrebbe rinnovare.

Juventus, Rabiot sempre più vicino al rinnovo

Arrivato nell’estate del 2019, con l’avvento di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, Adrien Rabiot nell’ultimo anno di contratto con la maglia bianconera ha disputato una stagione al di sopra delle aspettative: praticamente ceduto al Manchester United, il francese non ha trovato l’accordo con i Red Devils, dimostrando il suo valore in Serie A con una stagione da incorniciare. Proprio per questo motivo la Vecchia Signora non vorrebbe perderlo a parametro zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, cresce sempre di più la fiducia per la società torinese per il rinnovo per un ulteriore anno del centrocampista transalpino. Le condizioni economiche dovrebbero rimanere invariate.