Complice la possibilità di giocare solamente una competizione, alcuni giocatori rischiano di trovare poco spazio in questa Juventus. Soprattutto in un reparto molto ben coperto come quello offensivo, un giocatore che sta giocando con il contagocce è Kenan Yildiz. Il turco pensa di meritare più possibilità per mettersi in mostra ma la concorrenza lì davanti è spietata.

La Premier vigila sul giocatore

Il giovane talento potrebbe lasciare i bianconeri già a gennaio. Secondo la stampa inglese, il Liverpool è forte sul giocatore ed è pronto a fare un’offerta talmente importante da poter fare vacillare la dirigenza della Juve.