Nonostante l’offerta dei giallorossi, Lucas Beltran non sarà un giocatore della Roma. Questo è quanto riportato da Alfredo Pedullà, che svela come l’attaccante argentino passerà dal River Plate alla Fiorentina. Nonostante un ingaggio inferiore offerto al calciatore, il club argentino ha accettato la proposta del club viola, che dopo Cabral piazza un grande colpo in attacco.