Vecino in orbita Roma, l’occasione per il centrocampo

La Roma cerca rinforzi per il centrocampo, spunta una nuova idea che porta a Milano, obiettivo dei giallorossi diventa il nerazzurro Vecino. Delle ultime ore le affermazioni del centrocampista che mette in dubbio la permanenza in nerazzurro, lo scarso utilizzo lo spinge a pensare ad altra destinazione, ecco l’idea Roma.

LEGGI ANCHE

Lazio, Sarri boccia l’attaccante

Vecino centrocampista di qualità duttile ed in grado di garantire interdizione e allo stesso tempo gol, le caratteristiche del calciatore lo vedono utile soprattutto sui calci da fermo, forte nel gioco aereo e negli inserimenti senza palla, giocatore utile per il gioco di Mourinho. Con le porte chiuse in nerazzurro il giocatore potrebbe dire si alla Roma, una pista destinata ad infiammarsi.