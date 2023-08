Calciomercato Lazio, accordo trovato con il Marsiglia: il centrocampista è vicino

Fumata bianca per il centrocampista in arrivo dalla Francia

La Lazio sta lavorando da giorni per l’acquisto di Matteo Guendouzi, centrocampista del Marsiglia, che piace molto a Maurizio Sarri. La società biancoceleste è in continuo contatto con il club francese per avere il giocatore e, proprio nelle ultime ore, si è arrivato ad un accordo definitivo per portare il giocatore nella Capitale.

Calciomercato Lazio, si tratta per la chiusura di Guendouzi

All’Olympique Marsiglia andranno 13 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, ora si discuterà con il giocatore per l’ingaggio sperando di trovare subito un punto di incontro, in modo da concludere la trattativa e far unire il francese al resto del gruppo e cominciare a capire gli schemi di Sarri.