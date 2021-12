Calciomercato Lazio, colpo dalla Juventus: il rinforzo per Sarri

Il ds Cherubini lavora alle uscite per gennaio.

Il mese di gennaio sarà un mese fondamentale per la Juventus che dovrà rispondere sia sul campo che sul mercato. La dirigenza bianconera per ribaltare la situazione in campionato vuole regalare ad Allegri due acquisti sul mercato, un attaccante che possa fare meglio di Morata che ad oggi sta deludendo e un regista davanti alla difesa.

Visti però gli ultimi problemi finanziari(e non solo) della Juventus, la società bianconera dovrà cedere diversi giocatori che non servono ad Allegri.

Juventus, Arthur potrebbe rimanere in Italia

Il ds Cherubini avrebbe messo sulla lista dei partenti Ramsey, Rabiot, Perin, Kulusevski e Artur. E proprio sul centrocampista ex Barca, che ha raccolto pochissimi minuti in questo campionato, si è fatta avanti la Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri.

Il centrocampista piace però anche al Friburgo anche se il giocatore preferirebbe rimanere in Italia e dimostrare il proprio valore visto che la pista tedesca non convince a pieno il calciatore brasiliano.