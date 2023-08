Calciomercato Lazio, Ballotta: “Handanovic? Penso sia il profilo giusto”

Era il 2006 quando Samir Handanovic vestì la maglia della Lazio. In prestito dall’Udinese andò a completare il terzetto dei portieri, già composto da Peruzzi e Ballotta. Proprio quest’ultimo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di lalaziosiamonoi, ha raccontato il profilo dell’estremo difensore sloveno.

Calciomercato Lazio, le parole dell’ex portiere

“Pensando ad Handanovic mi viene da ridere. Quando era alla Lazio c’era la possibilità di acquistarlo veramente a poco e invece è stato fatto tornare all’Udinese. Aveva 20 anni, ma si vedeva che in prospettiva poteva essere un portiere importante, anche dal fatto che Peruzzi avrebbe smesso, io ero giovane, ma qualche anno lo avevo, poteva essere l’ideale per il proseguo”.

Un ritorno alla Lazio? Penso sia il profilo giusto perché ha già un’età dove è in grado di capire il proprio ruolo. Quest’anno ha fatto il secondo, ha svolto bene quel ruolo quando è stato chiamato in causa e fisicamente è in forma. Rappresenterebbe una garanzia. Ci vogliono sempre due portieri all’altezza della situazione. Un suo arrivo porterebbe esperienza in vista della Champions e quel ruolo sarebbe coperto bene. Non è facile oggi trovare un portiere che offra le garanzie che dà Handanovic”.

“La caratteristica che ho notato maggiormente era la sua bravura nelle uscite basse. Nonostante la sua stazza, aveva la capacità di essere anche rapido. Sa guidare molto bene la difesa, poi negli anni ha racimolato un’esperienza importante. Qualche errore lo ha sempre commesso, ma come tutti i portieri. Nei suoi anni migliori era tra i primi tre della Serie A senza problemi. La sua carriera l’ha fatta in modo positivo”.