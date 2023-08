Calciomercato Lazio, Cairo su Ricci: “Ho incontrato Lotito ma..”

Intervistato a margine di un torneo, Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato a parlare della possibile cessione di Ricci alla Lazio, anche se ha chiuso definitivamente ad una partenza del calciatore, ritenuto indispensabile per la rosa di Juric.

Calciomercato Lazio, Cairo: “Non avevamo intenzione di vendere Ricci”

Queste le parole del numero uno del Torino sul centrocampista ex Empoli:“Non è mai stato sul mercato – ha affermato Cairo -. Io non ho mai detto nulla, non è che tutti i giorni devo rispondere agli articoli che leggo. Ad un certo punto Lotito ha fatto una telefonata e l’ho incontrato, ma poi non ci siamo più visti. Non avevamo intenzione di venderlo”.