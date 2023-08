Calciomercato Lazio, Ricci in attesa: spunta l’alternativa

Lotito sta provando a regalare un altro centrocampista di qualità a Sarri dopo l’acquisto di Kamada. Samuele Ricci resta il preferito di Sarri per il quale il club biancoceleste ha già presentato un’offerta al Torino da 25 milioni bonus compresi mentre Cairo vorrebbe 25 di parte fissa più 5 di bonus. La distanza tra le parti è colmabile e in settimana può arrivare la fumata bianca.

C’è il piano B se non arriva Ricci

Se non dovesse andare a buon fine la trattativa per Ricci, la Lazio virerebbe su un centrocampista che milita in Ligue 1. Si tratta di Matteo Guendouzi, classe ’99 del Marsiglia con il contratto in scadenza nel 2025.