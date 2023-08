Calciomercato Lazio, occhi sul centrocampista del Venezia: Lotito avvia i contatti

Dopo in due colpi ufficializzati, di Isaksen e Kamada, a distanza di 24 ore, la Lazio torna sul mercato per completare il centrocampo. Dopo gli ultimi summit tra Sarri e Lotito, si è deciso di agire in fretta per completare al meglio la rosa prima dell’inizio della nuova stagione. Fabiani, nuovo ds della Lazio, ha segnato sul suo taccuino un nome molto interessante per la mediana.

Calciomercato Lazio, idea Tessman per la mediana

Quello messo nel mirino dalla società biancoceleste è il profilo di Tanner Tessman. Il giovane statunitense è in Italia dal 2021, quando il Venezia l’ha acquistato dai Dallas, e in soli due anni ha dimostrato di avere grandi doti da sviluppare. Potrebbe essere il centrocampista che Sarri cerca e Lotito ha avviato i contatti con i Leoni Alati, per cercare di trovare un’intesa.