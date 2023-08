Calciomercato Lazio, Basic e la tentazione Bundesliga | La situazione

La Lazio, coinvolta in una nettamente inferiore attenzione mediatica sul fronte calciomercato, rispetto alle altre big del nostro campionato, anno dopo anno riesce a regalare al proprio allenatore una rosa competitiva che, come l’ultima stagione, può centrare un secondo posto che fa rima con Champions League. Tuttavia per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri a meno di due settimane dall’inizio della Serie A, c’è bisogno di un mediano e di un terzino sinistro e Lotito sta lavorando per regalare al proprio tecnico altri due profili da inserire in rosa.

Calciomercato Lazio, occhio alle trattative in uscita

Prosegue il lavoro della Lazio sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. A proposito di queste, Toma Basic è uno dei nomi presenti nella lista dei partenti anche se, come ribadito dopo la gara disputata contro l’Aston Villa, non vorrebbe lasciare la Capitale. Situazione che potrebbe cambiare se a Formello arrivasse un’offerta allettante di una squadra alla pari. Come riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, il centrocampista sarebbe finito nel mirino di due squadre di Bundesliga che avrebbero sondato il terreno. La Lazio chiederebbe, però, una cifra tra gli 8 e i 9 milioni per cedere il croato. Uno dei due club sembrerebbe essere l’Augsburg.