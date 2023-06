Calciomercato Lazio, Berardi a un passo: ecco le cifre dell’operazione

La Lazio sta per mettere a segno il primo grande colpo di questa sessione di mercato. In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Milinkovic-Savic, i biancocelesti stanno per acquistare il loro primo giocatore. È Domenico Berardi il primo rinforzo per Sarri che dovrà fare fronte a tre competizioni la prossima stagione.

Berardi-Lazio: i dettagli della trattativa

Per far arrivare l’esterno del Sassuolo a Formello, Lotito dovrà sborsare circa 22 milioni di euro suddivisi in 19 di parte fissa più altri 3 di bonus. Berardi sarebbe, quindi, a un passo dalla Lazio e potrebbe andare a rinforzare un reparto già di per sé forte.