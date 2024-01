Calciomercato Lazio, Bonanni svela: “Secondo me Felipe Anderson andrà all’Inter. Vi dico perchè”

Il contratto del brasiliano scadrà il prossimo 30 giugno ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia

Se ne parla tanto in queste ore del futuro di Felipe Anderson, che potrebbe essere lontano dalla Lazio. E proprio di questo ha parlato Massimo Bonanni, ex calciatore di Lazio e Palermo che ha svelato un clamoroso colpo di mercato che potrebbe essere fatto dall’ex allenatore del brasiliano, Simone Inzaghi.

Bonanni: “Felipe Anderson? Va da Inzaghi e non alla Juventus”

“Secondo me Felipe Anderson va all’Inter a parametro zero. È più probabile che vada da un tecnico che già conosce piuttosto che in una Juventus, dove c’è un ambiente diverso. Io andrei da un tecnico che mi conosce bene e sa sfruttarmi. E credo sarebbe la seconda punta”. Queste le parole rilasciate a TMW.