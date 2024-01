Calciomercato Lazio, il difensore può arrivare già a gennaio. E se parte Felipe Anderson..

Il calciomercato di gennaio della Lazio non si preannuncia difficile. Con la mancata partecipazione di Kamada alla Coppa d’Asia e lo sviluppo di Luis Alberto, sembra improbabile che si muova qualcosa. Nel frattempo, dall’Argentina, continua a circolare il nome di Nicolas Valentini del Boca Juniors, giocatore argentino di 22 anni. Il suo contratto scade a dicembre e il Boca teme di perderlo per niente.

La clausola di Valentini

L’argentino è sicuro che a gennaio arriverà un’offerta, che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore ha una clausola rescissoria di 10 milioni. Tuttavia, a 10 giorni dalla chiusura del mercato, questa sale a 12 milioni. Il Boca punta a venderlo entro la fine di gennaio, o al massimo entro giugno, per non perderlo a zero. I media argentini hanno parlato di possibili offerte dall’Europa e dall’Italia. Con lo sviluppo di Gila e il recupero di Romagnoli, sembra improbabile che la Lazio si muova per il difensore ma occhio ai colpi di scena.