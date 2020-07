Calciomercato Lazio Borja Mayoral nome nuovo per l’attacco

La Lazio di Lotito, Tare e Simone Inzaghi messi in soffitta i sogni scudetto, ma con la qualificazione matematica alla Champions League 2021 ancora da conquistare, inizia a pensare al futuro. L’obiettivo della dirigenza, così come riporta Sky Sport, è quello di ampliare la rosa “e a questo proposito sono state richieste informazioni al Real Madrid per Borja Mayoral”.

La carriera di Borja Mayoral

Borja Mayoral Moya è nato a Parla nella provincia di Madrid il 5 aprile 1997. Attaccante del Levante, in prestito dal Real Madrid che ne detiene il cartellino.

L’attaccante sta concludendo la propria stagione in prestito al Levante (8 gol e 2 assist in 33 partite nella Liga) e a fine campionato tornerà a vestire la maglia dei Blancos. Notevole il suo curriculum con la Nazionale Under 21 con cui ha disputato 31 match, realizzato 16 reti vinto l’ora a San Marino nel 2019 e l’argento in Polonia nel 2021.

Calciomercato Lazio Borja Mayoral la trattativa

“La trattativa con il Real Madrid – sempre secondo Sky Sport – si baserebbe su un acquisto a titolo definitivo, dal momento che il contratto del calciatore scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Una condizione che di fatto esclude la possibilità del trasferimento in prestito per il giovane attaccante”. Il valore attuale di mercato è di 3.5 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla portata per un investimento utile per l’immediato al fine di rimpolpare la rosa ma anche di grande prospettiva per la crescita del club di Claudio Lotito.