Calciomercato Lazio, Cancellieri verso l’Empoli: ecco la risposta dei tifosi

L’Empoli è forte su Matteo Cancellieri. Il club di Fabrizio Corsi vorrebbe il giocatore della Lazio sulla base di un prestito secco con la partecipazione del club biancoceleste al pagamento dell’ingaggio. La società di Lotito però mette in standby l’operazione visto che pretende il trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Lazio, i tifosi su Cancellieri

Nel frattempo che tutto possa o non possa prendere forma, sotto l’ultimo post Instagram di Cancellieri sono in molti a corteggiarlo: “Vieni a Empoli”, e ancora “Matte, Empoli per favore”. Tra i tifosi della squadra di Zanetti, spunta anche qualche sostenitore della Lazio che a più riprese chiede: “Resta con noi”.