Calciomercato Lazio, che rimpianto per Sarri: Lotito manca il colpo

Tijjani Reijnders è il grande rimpianto di Sarri sul mercato. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Il tecnico della Lazio aveva indicato il suo profilo per raccogliere l’eredità di Milinkovic, prima che la società chiudesse per Kamada.

Calciomercato Lazio, Lotito scelse Kamada

La prestazione dell’olandese del Milan nella gara di ieri ha fatto mangiare i gomiti all’allenatore toscano. Nella sfida in Conference League contro l’AZ Alkmaar le qualità del classe ’98 avevano impressionato il Comandante, Lotito però difronte alle esose richieste del club dei Paesi Bassi ha deciso in estate di non affondare il colpo.