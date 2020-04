Calciomercato Lazio Depay non è solo un sogno

Ad infiammare il calciomercato della Lazio arriva la notizia dalla Francia del possibile approdo di Depay in biacoceleste. Il nome del campionissimo più volte accostato ai biancocelesti, ma la valutazione proibitiva ha sempre etichettato la possibile trattativa come fantacalcio. Ora sembrano cambiare le carte in tavola. Il caos da coronavirus ha stravolto i piani di molti club, e messo in difficoltà economiche molti di essi. Ecco che la valutazione di Depay può variare e la trattativa eventuale con la Lazio può di colpo infiammarsi.

Calciomercato Lazio Depay nel mirino di Tare

Queste le parole del presidente del Lione Aulas sul canale ufficiale del club in merito al rinnovo del gioiello olandese, come riportate da cittàceleste.it: “Ci lavoriamo senza sosta ogni giorno. Parlo spesso con lui, lo stesso fanno Garcia e Juninho. Sono loro gli attori che, spero, ci consentiranno di chiudere questa trattativa. Gli abbiamo fatto una serie di proposte, ma non sono state accettate. Non ci fermiamo, continuiamo a discutere”.