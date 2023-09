Calciomercato Lazio, due colpi per giugno: Fabiani riflette

I biancocelesti valutano due profili a zero per la prossima estate

Si è appena conclusa la sessione di mercato estiva della stagione 2023/24 ma la Lazio pensa al futuro con due possibili colpi a zero nel prossimo giugno. Uno conosce già la Serie A avendola giocata nella scorsa stagione con la Cremonese ed è Emanuele Valeri che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere una valida opzione. L’altro è un giovane che Fabiani e i suoi collaboratori stanno visionando.

Si guarda in Scozia per il futuro

Si tratta di Rocco Vata, centrocampista classe 2005 nato a Glasgow ma con passaporto irlandese e anche lui in scadenza nella prossima estate. Il ragazzo fa parte della primavera del Celtic che affronterà la Lazio nella Youth League e potrà essere visionato più da vicino.