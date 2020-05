Lazio, ecco i rinforzi

In attesa che riprenda il campionato, spazio al calciomercato. Tante voci anche in casa Lazio, sembrano chiari gli obiettivi del ds Tare per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Per la difesa si punta forte su Kumbulla del Verona, sul difensore anche le big, strapparlo ai gialloblu non sarà impresa facile, ma i biancocelesti ci provano. Per l’attacco resta sempre caldissima la pista che porta a Luis Suarez, come riporta Radiosei i biancocelesti sono pronti ad offrire 15 milioni al Watford per battere la concorrenza di Valencia e Atletico Madrid.