Calciomercato Lazio, fatta per Castellanos: Sarri sorride

L’attaccante argentino, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Girona, si trovava all’interno di Villa San Sebastiano. Il presidente Lotito è tornato appositamente da Milano per portare a termine la trattativa con il New York City, che detiene il cartellino del calciatore classe 1998.

Calciomercato Lazio, le cifre del nuovo acquisto

Taty Castellanos è un nuovo giocatore della Lazio. Il club italiano ha accettato di acquistarlo per 15 milioni di euro più bonus. Contratto fino a giugno 2028. Martedì sbarcherà Roma.