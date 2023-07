Calciomercato Lazio, pronti 20 milioni per il pallino di Sarri | Di chi si tratta

La Lazio accelera sul mercato. I biancocelesti, dopo aver perso Milinkovic-Savic hanno bisogno di una serie di acquisti in grado di far tornare il sorriso a Sarri. E proprio per questo Lotito sta lavorando ad un un tris che farebbe al caso dei biancocelesti e che porta ai nomi di Luca Pellegrini, Leonardo Bonucci e Piotr Zielinski.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Zielinski

Mentre per i primi due c’è in ballo una operazione con la Juventus, il calciatore polacco è il pupillo di Sarri e lo rivorrebbe con se anche se De Laurentiis lo valuta 25 milioni di euro, a un anno dalla scadenza. Sul centrocampista ex Empoli c’è anche l’Al-Ahli, pronto a ricoprire il calciatore anche se al calciatore non dispiacerebbe rimanere in serie A e soprattutto giocare di nuovo la Champions League.