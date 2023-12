Il futuro di Felipe Anderson resta da decidere. Il Corriere dello Sport ha riferito oggi che le trattative per il prolungamento del contratto sono arrivate a un punto morto e non sono previsti rilanci da parte del club. Il calciatore durante la cena di Natale, ha parlato di altre proposte arrivate e di come alcune squadre si erano avvicinate a lui. Non ha detto “sì” alla Lazio, ma non ha detto nemmeno “no”. La Lazio, invece, è convinta che Pipe resterà biancoceleste ancora per tanti anni. Tutti conoscono le capacità del brasiliano dentro e fuori dal campo. Un ragazzo, anzi un uomo dal cuore d’oro e sempre educato, queste sue caratteristiche si notavano inevitabilmente in campo. L’unico difetto è la discontinuità.

L’idea della Lazio per il rinnovo

Questa la proposta della Lazio: un contratto di quattro anni, quello attuale più tre, con scadenza nel 2027, con ingaggio fino a 3,5 milioni di euro se verranno corrisposti tutti i bonus, legati agli obiettivi sportivi da raggiungere in ogni stagione. È su quest’ultimo che i negoziati potrebbero evolvere verso la chiusura. Felipe chiederebbe una cifra “fissa” più alta, mentre Lotito ha parlato di bonus. La palla è nel campo dell’attaccante, tocca a lui decidere.